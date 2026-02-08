İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
Vitor Pereira'dan Emmanuel Agbadou sözleri

Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Beşiktaş'a transfer olan Emmanuel Agbadou için eski hocası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

8 Şubat 2026 Pazar 15:28
Vitor Pereira'dan Emmanuel Agbadou sözleri
Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou için Vitor Pereira'dan açıklama geldi.

Emmanuel Agbadou'yu Wolverhampton'a transfer eden teknik direktör Vitor Pereira, Fildişili futbolcu ile ilgili TRT Spor'a konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ TRANSFER"

Portekizli teknik direktör, Agbadou ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Pereira, "Üst düzey bir oyuncu. Oyunu kurma konusunda çok iyi; kısa ve uzun pasları etkili. İkili mücadelelerde güçlü, agresif. Hızlı bir oyuncu. Lider özellikleri taşıyor, özgüveni çok yüksek. Bana göre Türkiye Ligi için çok önemli bir transfer." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 28 yaşındaki Emmanuel Agbadou'yu Wolverhampton'dan 18 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

