18 Şubat 2026 Çarşamba
  • Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı yorumu: Orada çok güzel günlerim oldu ama...
Spor

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı yorumu: Orada çok güzel günlerim oldu ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olacak olan Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi konuştu. Portekizli hoca, 'Karmaşık duygular içindeyim. Burada çok güzel günlerim oldu. Ama gün sonunda kazanmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

18 Şubat 2026 Çarşamba 19:41
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olacak olan Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, mücadele öncesinde konuştu. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pereira, iki takımın da kadro kalitesinin altını çizdi.

Eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak olan Portekizli teknik adam, "Burada olmak benim için büyük bir onur. Tekrar Kadıköy'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Sadece Fenerbahçe ile yaşadığım güzel şeyleri hatırlıyorum. Kulüple özel bir bağım var. Umarım maçtan keyif alırız. Fenerbahçe maçı, aslında kalitemizi kendimize ispatlamak için bir fırsat. Karmaşık duygular içindeyim. Burada çok güzel günlerim oldu. Ama gün sonunda kazanmak istiyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek. Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Yalnızca yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli futbolcuları da var.

Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var" ifadelerini kullandı.

Pereira son olarak, "Türkiye Ligi zor bir lig. İlk sezonumda Beşiktaş ile ikinci sezonumda da Galatasaray ile mücadele ettik. Ortada bir rekabet var. Tek Fenerbahçe olsa kazanırdık ama bu bir rekabet. Kolaylıkla gelip kazanabileceğiniz bir lig değil burası, zor bir lig" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
