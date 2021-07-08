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Spor

Vitor Pereira'dan futbolculara ''reaksiyon'' talimatı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon talimatı geldi.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:59
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Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam, oyuncularına sürekli uyarılarla müdahale ediyor. Maç esnasında top kaptırmaktan korkmamaları gerektiğini ancak topu kaybedince mutlaka reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için bir hata olmadığını ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere etmeyeceğini oyuncularına iletti. Bu doğrultuda agresif bir takım olmaları gerektiğini sarı-lacivertli ekibe anlatan Pereira, aynı zamanda keyif de almaları gerektiğini söyledi.

Pereira, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" sözleri ile antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken; oyuncular da hocalarına alkışlarla karşılık verdi.

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