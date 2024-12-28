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Spor

Vitor Pereira'dan harika başlangıç

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran daha sonrasında Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a imza atan, Fenerbahce'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, 2'de 2 yaparak harika bir giriş yaptı.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Vitor Pereira'dan harika başlangıç
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Türkiye'de F.Bahçe'nin başına iki kez geçen, Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın ardından İngiltere Premier Lig kariyerine harika başladı.

Suudi ekibinden ayrıldıktan sonra yerine Fatih Terim'in Pereira'ya geçmesi, Premier Lig'de Wolverhampton'la ilk iki maçı kazandı. İngiliz takımının ilk sınavında Leicester City karşısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Pereira, ikinci karşılaşmasında Manchester United'ın sahasında 2-0'lık sonuçla sonuçlandı.

Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'deki 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı olan Pereira, Turuncu-Siyahlılar'ı adeta elinden çıkardı. Takma adı Wolves olan ekip, önde gelen futbol adamlarından önce çıktığı 16 maçta sadece 9 sayı toplarken, birlikte kaldıkları 1 hafta boyunca hem kalesinde hem de 6 puan toplayıp gol bile görmedi.

Taraftarların kalbinin kısa sürede kazanmayı başaran öğreten hocası, "Normalde tribünlerle teknik adamlar arası kimya biraz zaman alır. Ancak burada ilk günkü aşamadan ayrıldı" dedi.

"BENİM ZAMANIM GELDİ"

"Enerji taraftarlarından geldi" diyen Pereira, "Buraya gelmek için çok çalıştım. Eskiden kayıtlarda, Boxing Day'i izledim. Çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Burada bir gün yarışacağımı kaydettim. Artık benim zamanım geldi" ifadesini kullandı.

ZORLU FİKSTÜR

Pazar günü deplasmanda Tottenham'ın konusu olacak ve 20 takımlı ligde 15 puanla 17. sırada Wolves'ı bundan sonraki süreçte çok zorlu bir maç takvimi bekliyor.

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