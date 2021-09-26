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Spor

Vitor Pereira'dan ilk 11'de 3 değişiklik

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

AA26 Eylül 2021 Pazar 16:18 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 16:19
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Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertilerde Berk Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Da Silva, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise yedek kulübesinde forma bekledi.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Göztepe maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör Erdoğan, sakatlığı bulunan Sackey'in yerine Fenerbahçe maçında Mehdi Boudjemaa'ya görev verdi.

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze, Boudjemaa, Diouf, Traore, El Kaabi ilk 11'i ile çıktı.

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