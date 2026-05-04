Vitor Pereira'dan övgü dolu sözler: En iyi gruplardan biri

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alırken, teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Pereira, takımının performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"ÜÇ PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM"

Karşılaşmayı değerlendiren Pereira, "Beni üzen tek şey Morgan Gibbs-White'ın sakatlığı. Oyuncuları değiştirebileceğimizi ama ruhun aynı kalacağını ve üç puan için mücadele edeceğimizi söylemiştim." dedi.

"RUH VE ORGANİZASYONU GÖSTERDİK"

Takımının sahadaki duruşuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Geleceğimizi kendi elimizde tutmak istiyoruz. Bunun için maçlar kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular bir kez daha ruhu, kaliteyi ve organizasyonu gösterdi. Oyuncularım ve taraftarlar adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMDE ÇALIŞTIĞIM EN İYİ GRUPLARDAN BİRİ"

Forest'ın performansını öven Pereira, oyuncu grubuna ayrı bir parantez açtı: "Yine güçlü bir ruh ortaya koyduk ve bunun özel bir grup olduğunu gösterdik. Dört farklı teknik direktör, farklı metodolojiler ve taktik taleplerle baş etmek kolay değil. Onları bir arada tutmak, arkadaşlığı korumak zor. Ama bu grup, kariyerimde çalıştığım en iyi gruplardan biri." şeklinde konuştu.

GIBBS-WHITE'IN DURUMU BELİRSİZ

Maçta sakatlanan Morgan Gibbs-White hakkında da bilgi veren Pereira, oyuncunun durumunun henüz netleşmediğini söyledi.

"Bekliyorum. Ben doktor değilim. Gibbs-White'ın derin bir kesisi var. Göreceğiz. O bir savaşçı ve güçlü bir mentaliteye sahip." diyen Pereira, yıldız oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesini umduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, Aston Villa maçına yetişme ihtimaline de değinerek, "Umarım sağlık ekibimiz onu perşembe günü Aston Villa maçına hazır hale getirmek için adeta sihir yapabilir." dedi.

"BEYİN SARSINTISI YOK GİBİ"

Gibbs-White'ın sağlık durumuyla ilgili konuşmasını sürdüren Pereira, "Beyin sarsıntısı olduğunu sanmıyorum. Normal şekilde konuşuyor, her şeyi hatırlıyor. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.