Vitor Pereira'nın gözü Beşiktaş'ın yıldızında

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva'ya İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.
Portekiz basınında yer alan haberine göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.
Wolves, Premier Lig'de 23 maç sonunda topladığı 16 puanla 18. sırada, düşme potasında yer alıyor.