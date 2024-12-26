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Spor

Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Manchester United'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Wolves, Vitor Pereira yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Haber Merkezi26 Aralık 2024 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Manchester United'ı mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın yönetimindeki Wolverhampton evinde Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton'ın ilk golünü 58. dakikada Matheus Cunha, direkt kornerden attı. Manchester United bu golle birlikte son 1 hafta içinde 2 kez direkt kornerden gol yemiş oldu. Amorim'in öğrencileri 19 Aralık'ta Tottenham'a karşı oynanan Lig Kupası maçında da Heung-Min Son'dan aynı golü yemişti.

Wolves'un ikinci golünü ise 90+9'da Hee-Chan Hwang kaydetti.

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