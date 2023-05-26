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Spor

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu!

Brezilya basını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdu.

26 Mayıs 2023 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresi Orta Doğu olabilir.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan Vitor Pereira'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl takip oldu.

SEZONU 4. BİTİRDİLER

Haberde, BAE'de sezonu şampiyon Shabab Al Ahli'nin 10 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Al Wasl'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Juan Antonio Pizzi ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

Vitor Pereira, 1 Ocak 2023'de göreve başladığı Flamengo'dan 10 Nisan 2023 tarihinde ayrılmıştı.

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