Vitor Roque'nin Avrupa'ya dönüş ihtimali gündemde

Brezilyalı futbolcunun menajeri, yakın zamanda 50 milyon avroluk bir Premier League teklifinin gelmesinin beklendiğini açıkladı. Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Vitor Roque, Temmuz 2023'te Athletico Paranaense'den Barcelona'ya yaklaşık 35 milyon avro (30 milyon sterlin / 39 milyon dolar) karşılığında transfer olmuştu. Ancak genç forvet, Xavi yönetiminde beklenen çıkışı yapamadı. Tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta yalnızca 2 gol atabildi ve geçen sezonun ilk yarısında Real Betis'e kiralandı. Bu kiralık dönem de planlandığı gibi gitmedi; Roque'un sözleşmesi sezon ortasında feshedildi. Bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcu, kariyerine yeniden yön vermek için bu yılın başında Palmeiras'a transfer oldu.

Roque, Brezilya'ya dönmeden önce Al-Hilal'den 25 milyon avroluk (21 milyon sterlin / 26 milyon dolar) cazip bir teklif almış, ancak o ve ekibi bu teklifi reddederek ülkesine dönmeyi tercih etmişti. Şimdi bu kararın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı; çünkü Palmeiras'taki performansıyla Avrupa'nın zirve kulüplerinin dikkatini yeniden üzerine çekti. Bu sezon Palmeiras formasıyla 13 gol atan ve 3 asist yapan genç golcü, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Üstelik bu transfer, Barcelona açısından da kârlı olabilir; çünkü Katalan kulüp, sözleşmeye %20'lik bir sonraki satış payı maddesi eklemişti. Şimdi birçok Premier League kulübü Roque için teklif hazırlığında ve bu madde Barcelona'ya önemli bir gelir sağlayabilir.