Vlade Divac'tan Luka Doncic itirafı

Sacramento Kings'in eski genel menajeri Vlade Divac, 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic'i seçmeme kararına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

O draftta Phoenix Suns ilk sıradan Deandre Ayton'ı seçerken, ikinci sıradaki Kings tercihini Marvin Bagley III'den yana kullanmıştı. Doncic ise üçüncü sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilip hemen Dallas Mavericks'e, Trae Young ve bir gelecek ilk tur hakkı karşılığında takas edilmişti.

Divac, Byron Scott'ın podcastinde yaptığı açıklamada kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Drafttan bir yıl önce Madrid'e gidip Luka ile görüştüm. Listemin üst sıralarındaydı. Ama görünen o ki hata yaptım. Luka inanılmaz bir yetenek, ligin en iyi oyuncularından biri."

Divac, Doncic'i topa fazla hükmeden bir oyun kurucu olarak gördüğünü ve bu durumun De'Aaron Fox ile rol çakışmasına yol açacağını düşündüğünü belirtti:

"Asistanlarım onun kısa forvet oynayabileceğini söyledi ama ben onu oyun kurucu olarak gördüm. Sahada adeta bir koç. Eğer onu alsaydım Fox'u takas etmem gerekecekti. Fox ile bir bağ kurmuştum ve küçük pazar takımı için uygun olduğunu düşünüyordum. Luka ise büyük pazar oyuncusuydu."

Bagley tercihi, o günden bu yana NBA tarihinin en çok eleştirilen draft kararlarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Bagley, Kings'te yaklaşık üç buçuk sezon geçirdikten sonra Detroit Pistons'a takas edilmiş ve kariyerine farklı takımlarda devam etmişti.

Doncic ise ligin en büyük yıldızlarından biri haline gelirken, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla hem takımının hem de NBA'in en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.