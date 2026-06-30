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Spor

Vlahovic'e Juventus'tan yeşil ışık! Beşiktaş'a transferde büyük fırsat

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için Juventus'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan ekibi, Sırp golcünün yeni sezon planlamasında yer almadığını resmen duyurdu.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2026 Salı 01:49 - Güncelleme:
Vlahovic'e Juventus'tan yeşil ışık! Beşiktaş'a transferde büyük fırsat
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Adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sırp golcünün Juventus dönemi resmen sona erdi. İtalyan devi, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

Fabrizio Romano'ya konuşan Giovanni Carnevali, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor." diyerek kulüpte alınan kararı duyurdu.

JUVENTUS'TA NE YAPTI?

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon euro karşılığında transfer edilen Dusan Vlahovic, Juventus'ta 168 maçta 68 gol atarken 16 asist yaptı.

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