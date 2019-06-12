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Vlasic’e kiralama formülü

Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak için Everton’ın kapısını çaldı. Transfer için Vida da devreye sokuldu.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN Nikola Vlasic planı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonu CSKA Moskova’da kiralık olarak geçiren Hırvat orta saha oyuncusu için vatandaşı Vida’yı da devreye soktu. Kartal, Vlasic’in bonservisine 10 milyon euro isteyen Everton’ı ikna için de formülünü belirledi. Siyah-Beyazlılar, Everton’da kalmak istemeyen Vlasic için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Vlasic, CSKA Moskova’ya geçen sezon 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Beşiktaş A.Ş.’den istifa eden Metin Albayrak’ın yerine Serdal Adalı’nın atandığı ve başkanvekili olarak görev yapacağı KAP’a bildirildi.

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