Vodafone Panteri Adrian

HER kupa kendi kahramanını ortaya çıkartır. İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa finalinin de kahramanlarından birisi Liverpool’un kalecisi Adrian oldu. İspanyol file bekçisi daha 10 gün önce West Ham’dan alındı. Süper Kupa’da kaleye geçme şansı yoktu. Ancak takımın birinci kalecisi Allison lig maçında sakatlanınca şans ona güldü. Adrian da kurtardığı penaltı ile takımına kupayı kazandırdı. Teknik Direktör Klopp maç sonu röportajında İspanyol kaleciye minnettarlığını Rocky’nin ünlü ‘Adrian’ repliğini tekrarlayarak gösterdi. Times Gazetesi de “Kahraman Adrian, Liverpool’un İstanbul aşk hikayesinde yeni bir bölüm yazdı” ifadesine yer verdi.