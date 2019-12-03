Vodafone Park’ta en erken gol geldi
Beşiktaş, Kayserispor karşısında üst üste Burak ve Ljajic ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Atiba 20. Dakikada bulduğu pozisyonda golünü attı.
- Star Spor
Bu gol Beşiktaş’ın bu sezon kendi sahasında attığı en erken gol oldu. Siyah-Beyazlı takım Vodafone Park’ta bundan önce ilk devrelerde tek golü Göztepe maçının 45. dakikasında Caner Erkin ile kaydetmişti.
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