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Vodafone Park’ta en erken gol geldi

Beşiktaş, Kayserispor karşısında üst üste Burak ve Ljajic ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Atiba 20. Dakikada bulduğu pozisyonda golünü attı.

  • Star Spor
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Bu gol Beşiktaş’ın bu sezon kendi sahasında attığı en erken gol oldu. Siyah-Beyazlı takım Vodafone Park’ta bundan önce ilk devrelerde tek golü Göztepe maçının 45. dakikasında Caner Erkin ile kaydetmişti.

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