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Vodafone Park'ta zemin problemi çözüldü

Beşiktaş, oynayacakları Başakşehir mücadelesi öncesinde Vodafone Park'ın uzun süredir devam eden zemin sorununu çözdü. Sahadaki bozuk çimler, yenileriyle değiştirildi ve yurt dışından getirilen özel fanlarla güçlendirilip mücadeleye hazır hale getirildi.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada sahasında 2 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, zeminin bozuk olması sebebiyle sorun yaşamıştı.
 
Sahanın problemi nedeniyle ortaya koydukları futbolun bile etkilendiğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Zemin, oyunumuzu daha geriye itiyor. Bize uygun bir zemin değil. Milli arada sağlıklı bir zeminle karşılaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
 
Türkiye'nin 7 Eylül'de Andorra'yla Dolmabahçe'de oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri mücadelesinde problemin sürdüğü gözlenmişti. Bu sorunun önüne geçmek için Andorra karşılaşmasının ardından çalışma başlatan yönetim, yarın akşam Başakşehir'le oynanacak mücadele öncesinde sorunu çözdü.
 
Çalışmalar gece de sürdü
 
Vodafone Park'taki sorunu çözmek için ilk olarak sorunlu çimleri değiştirerek yeni çim ekimi yapan Siyah-Beyazlılar, en büyük hamleyi de yurt dışından özel fanlar getirerek çözdü.
 
Hava şartlarından ve stadın konumundan dolayı nemin yüksek olduğu Vodafone Park'ta hava durumu, fanlarla sürekli kontrol altında tutuldu. Maliyeti 240 bin Dolar'ı (1.3 milyon TL) bulan sisteme ek olarak gece de çalışmalar devam etti. Çim uzmanları, özel kurulan yapay güneş ışınları sistemiyle zemine gece de özel bakım yapıp Başakşehir maçına hazır hale getirdi.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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