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Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın yapılacak.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı başlıyor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın yapılacak.

Şampiyonluk serisinde 2-1 önde bulunan Ziraat Bankkart ile normal sezonu lider tamamlayan Halkbank'ın karşılaşacağı maç, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekiplerinin mücadele ettiği play-off final serisine mağlubiyetle başlayan Ziraat Bankkart, üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk için avantaj elde etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nin 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

  • Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi
  • Halkbank
  • Ziraat Bankkart

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