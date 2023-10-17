Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarının tamamı yarın yapılacak.

Başkent derbisinde Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Şırnak)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (İskenderun)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.30 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)

Ligde 1. devre karşılaşmaları 18 Ekim-24 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 6 Ocak-30 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi nisan ayında başlayacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitirecek takımlar 1, 2, 3 ve 4. sıraların belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de 5, 6, 7 ve 8. sıraların belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

Ligde sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler ise küme düşecek.