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Spor

Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın başlıyor
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarının tamamı yarın yapılacak.

Başkent derbisinde Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Şırnak)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (İskenderun)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.30 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)

Ligde 1. devre karşılaşmaları 18 Ekim-24 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 6 Ocak-30 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi nisan ayında başlayacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitirecek takımlar 1, 2, 3 ve 4. sıraların belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de 5, 6, 7 ve 8. sıraların belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

Ligde sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler ise küme düşecek.

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