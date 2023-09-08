Voleybol efsanelerinden ''Filenin Sultanları'' yorumu

Daha önce ay-yıldızlı formayı giyinmiş sporcular, milli takımın bundan sonraki hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olması gerektiğini söyledi.

ESRA GÜMÜŞ KIRICI: "TÜRK VOLEYBOLUNUN ALTIN YILINI YAŞADI"



Milli takımın eski kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı, Türk voleybolunun altın yılını yaşadığını belirterek, "Senelerce zorlukla yapılan çalışmalar sayesinde büyük başarılara imza attık. Sonrasında da Avrupa şampiyonluğuyla başarılarımızı taçlandırdık. Bütün voleybol camiası olarak altın madalyaya hasrettik. Ben de bir voleybolcu olarak gururluyum. Santarelli, kadrodaki oyuncularla beraber çok güzel bir kimya yakaladı. Giovanni Guidetti'nin de bu başarıda çok büyük emekleri var. Ancak Santarelli, genç ve başarıya aç bir hoca. Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğumuz, bu başarıların ilk basamağıydı. Şampiyonluk dışında da bu turnuvada hocanın adaptasyonu önemliydi. Koç, bu organizasyon sayesinde takımdaki tüm kızları değerlendirme fırsatı buldu." diye konuştu.

Şampiyonluktan sonra takımın üstündeki yükün de artığını vurgulayan Kırıcı, "Hedefimiz artık olimpiyat madalyası kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşırız. 16 Eylül'de elemeler başlayacak. Ben rahat bir şekilde olimpiyatlara katılacağımızı düşünüyorum." diye görüş belirtti.

ARZU GÖLLÜ: "OLİMPİYAT ELEMELERİNDE ZORLANMAYACAĞIZ"



Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nın efsanelerinden Arzu Göllü ise milli takımın başarısı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Giovanni Guidetti'nin altyapılara çok büyük emekleri var. Bundan dolayı onun da bu başarıda payı var. Vargas'ın da takıma eklenmesiyle ekibimiz daha da güçlendi. Ayrıca kaptanımız Eda Erdem de takımımız için çok büyük bir güç ve tecrübe. Liberomuz Gizem Örge de takıma çok olumlu katkı sağladı. Bana göre asıl final maçı İtalya karşılaşmasıydı. Ayrıca Melissa Vargas, bu turnuvada Tijana Boskovic'in önüne geçti. Artık gelecek için daha da umutluyum. Zaten herkesi yendik. Bence Olimpiyat Elemeleri'nde zorlanmayacağız. Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı olacağımızı düşünüyorum."

ÖZLEM ÖZÇELİK: "HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ELEMELERİ"



2003'teki Avrupa ikinciliğinde milli takım kadrosunda yer alan Özlem Özçelik, ülke olarak bu başarıyı hak ettiklerini belirterek, "2019 yılında da Sırbistan'a karşı final oynamıştık ve kaybetmiştik. Bence o günün rövanşını aldık. 2003'te bir yol açtık ve milli takımdaki bu gelişme sürekli devam etti. Kızlarımla gurur duyuyorum. Onlar sayesinde ülke voleybolunun nasıl bir seviyeye geldiğini görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Bu başarıların daha başlangıç olduğunu vurgulayan Özçelik, "Santarelli, bu takıma çok şey kattı. Bir başantrenörün bu kadar kısa sürede takımı toparlaması çok önemli. Kenarda oyunculara verdiği enerji mükemmel. Artık bundan sonra daha fazla kupa almaya hazır olmamız lazım. Eskiden voleybolun dev ülkelerine karşı nasıl oynayacağımızı düşünürken, artık onlar bizi düşünüyor. Artık ilk önemli hedefimiz Olimpiyat elemeleri. Sonrasında da Paris 2024'te kürsüde olacağımızı ve altın madalya kazanacağımızı düşünüyorum. Artık o ihtiyacımız olan enerjiyi aldık. Takım, artık geride olduğu zaman nasıl oynaması gerektiğini biliyor ve maçı hiç bırakmıyor. Bu milli takımın gelecek nesillere örnek olduğunu düşünüyorum. Bu kadro daha genç ve çok uzun süre birlikte oynayacaklar. Bu yüzden daha da ilerleyeceğimizi düşünüyorum." diye görüş belirtti.

BURCU HAKYEMEZ DAL "VARGAS'IN TAKIMA EKLENMESİYLE DAHA DA GÜÇLENDİK "



"Artık bir ekol haline geldik. Kendi tarzımız var. İnanılmaz bir defans kabiliyetimiz ve etkili servislerimiz var. Orta hücumcularımız da en az köşe oyuncularımız kadar aktif ve skorer. Vargas da oynadığı maçlarda skorer özelliğini sahaya yansıttı. Ebrar Karakurt da kendi pozisyondan farklı bir şekilde sahaya çıktı ama başarılı oldu. Orta oyuncularımız da turnuvaya sakin başladı ancak organizasyon ilerledikçe daha da iyi performans gösterdiler. Eda Erdem, lider özelliklerini yarı final ve final maçlarında çok net bir şekilde gösterdi. Bloklarda da topa değdi ve blok sayısı aldı. Hande Baladın ise Milletler Ligi'nden sonra bu şampiyonada daha başarılı bir performans sergiledi. Servis karşılama ve defanstaki yeteneklerini bu organizasyonda gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

