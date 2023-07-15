İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Voleybol Miili Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti
Spor

Voleybol Miili Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
Voleybol Miili Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti
ABONE OL

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda milli takım Ukrayna'yla karşılaştı. İlk ve ikinci seti 25-21 önde tamamlayan Türkiye, üçüncü seti 25-20 kazandı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan milliler, bu skorla şampiyonadaki ikinci maçını da kazandı.

Karşılaşmayı, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

Günün diğer maçında Fransa Erkek Milli Takımı, Polonya'yı 3-2 yendi.

Grup müsabakalarıyla pazartesi günü devam edecek organizasyon, 22 Temmuz'da sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.