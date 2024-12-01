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Spor

Voleybolda derbiyi Galatasaray kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Voleybolda derbiyi Galatasaray kazandı Daikin, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

1 Aralık 2024 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Voleybolda derbiyi Galatasaray kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılar üst üste 3. galibiyetini alırken Siyah Beyazlılar üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Merve Nezir, Derya Güç, Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Bengisu Aygün)

Setler: 25-13, 25-23, 25-22

Süre: 78 dakika (19, 31, 28)

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