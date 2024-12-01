Voleybolda derbiyi Galatasaray kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı konuk etti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.
Sarı-Kırmızılılar üst üste 3. galibiyetini alırken Siyah Beyazlılar üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Merve Nezir, Derya Güç, Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Bengisu Aygün)
Setler: 25-13, 25-23, 25-22
Süre: 78 dakika (19, 31, 28)