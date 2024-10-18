Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde üçüncü hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Medicana (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
14.00 VakıfBank-Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
19.00 Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)
19.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
SMS GRUP EFELER LİGİ
20 Ekim Pazar:
13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
13.00 Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Cizre 100. Yıl)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
17.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
21 Ekim Pazartesi:
15.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
Develi Belediyespor-Fenerbahçe Medicana maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.