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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programını açıkladı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde üçüncü hafta maçları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Medicana (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

14.00 VakıfBank-Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

19.00 Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)

19.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

SMS GRUP EFELER LİGİ

20 Ekim Pazar:

13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

13.00 Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Cizre 100. Yıl)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

17.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

21 Ekim Pazartesi:

15.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

Develi Belediyespor-Fenerbahçe Medicana maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

  • sultanlar ligi
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • SMS Grup Efeler Ligi

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