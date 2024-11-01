Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.30 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Zeren Spor-Sarıyer Belediyesi (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyesi (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
15.00 Aras Kargo-Bahçelievler Belediyesi (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
18.00 Kuzeyboru-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
3 Kasım Pazar:
14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyesi Eker (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)
SMS GRUP EFELER LİGİ
3 Kasım Pazar:
13.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
13.00 Akkuş Belediyespor-Altekma (Akkuş)
14.00 İstanbul Gençlikspor-TÜRŞAD (Şehit Mustafa Özel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)
16.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Rams Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi temsilcisinin Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.