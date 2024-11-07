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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde 8'inci ve Efeler Ligi'nde 7'nci hafta programlarını duyurdu.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

18.00 Ziraat Bankkart-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

9 Kasım Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

17.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

10 Kasım Pazar:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ordu Akkuş)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

NOT: Altekma-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel Voleybol)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Zerenspor (Hasan Doğan)

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