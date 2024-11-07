Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS GRUP EFELER LİGİ
Yarın:
18.00 Ziraat Bankkart-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
9 Kasım Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)
17.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
10 Kasım Pazar:
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ordu Akkuş)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Altekma-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Zerenspor (Hasan Doğan)