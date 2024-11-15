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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nin 9'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nin de 8'inci hafta programını duyurdu.

AA15 Kasım 2024 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

13.00 Zerenspor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bakkart)

15.00 Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

19.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray Spor Salonu)

17 Kasım Pazar:

13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

SMS GRUP EFELER LİGİ

17 Kasım Pazar:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (İstanbul Şehit Mustafa Özel)

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Spor Toto (Cizre 100. Yıl)

15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gollü)

17.00 Arkas Spor-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Fenerbahçe Medicana-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

NOT: Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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