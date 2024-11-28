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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 11. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

14.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

30 Kasım Cumartesi:

13.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

15.00 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)

18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

1 Aralık Pazar:

14.00 VakıfBank-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank)

17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

SMS GRUP EFELER LİGİ

30 Kasım Cumartesi:

18.00 Altekma-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

1 Aralık Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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