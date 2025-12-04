Voleybolda haftanın programı belli oldu!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)
6 Aralık Cumartesi:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)
7 Aralık Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)
15.00 İlbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Göztepe-Beşiktaş (TVF Atatürk)
17.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)
SMS GRUP EFELER LİGİ
6 Aralık Cumartesi:
14.00 Halkbank-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (TVF Atatürk)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (İBB Cebeci)
17.00 Gaziantep Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şahinbey)