4 Aralık 2025 Perşembe
Voleybolda haftanın programı belli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 9. hafta programlarını duyurdu.

4 Aralık 2025 Perşembe 09:16
Voleybolda haftanın programı belli oldu!
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

14.00 VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)

6 Aralık Cumartesi:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)

7 Aralık Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)

15.00 İlbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Göztepe-Beşiktaş (TVF Atatürk)

17.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

SMS GRUP EFELER LİGİ

6 Aralık Cumartesi:

14.00 Halkbank-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (TVF Atatürk)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cengiz Göllü)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (İBB Cebeci)

17.00 Gaziantep Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şahinbey)

