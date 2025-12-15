Voleybolda haftanın programı belli oldu!

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 11'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Gaziantep Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şahinbey)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Ünye)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (İBB Cebeci)
18.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)
17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)