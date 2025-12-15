İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu!

Efeler Ligi'nde 11'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta programı belli oldu. İşte maç programları...

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu!
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 11'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şahinbey)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (İBB Cebeci)

18.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)

