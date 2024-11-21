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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu! İşte fikstür

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde 10. hafta ile Efeler Ligi'nde 9. hafta programını duyurdu.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu! İşte fikstür
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

Yarın:

18.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

23 Kasım Cumartesi:

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)

15.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)

15.30 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

SMS GRUP EFELER LİGİ

23 Kasım Cumartesi:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)

24 Kasım Pazar:

12.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Akkuş)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Rams Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Spor Toto-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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