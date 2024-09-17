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Spor

Voleybolda ilk iki hafta programı açıklandı!

Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maçlarının programı açıklandı.

17 Eylül 2024 Salı 01:22 - Güncelleme:
Voleybolda ilk iki hafta programı açıklandı!
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Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Efeler Ligi'nde ise sezon 6 Ekim Pazar günü başlayacak.

Liglerdeki ilk iki hafta maçlarının programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi:

1. hafta

5 Ekim Cumartesi:

13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)

19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

2. hafta

11 Ekim Cuma:

14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

12 Ekim Cumartesi:

14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)

18.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

Efeler Ligi:

1. hafta

6 Ekim Pazar:

14.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

14.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

16.00 Develi Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

2. hafta

12 Ekim Cumartesi:

15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

13 Ekim Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)

13.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)

13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

15.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

19.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

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