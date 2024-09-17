Voleybolda ilk iki haftanın programı belli oldu!

Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Efeler Ligi'nde ise sezon 6 Ekim Pazar günü başlayacak.
Liglerdeki ilk iki hafta maçlarının programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ:
1. hafta
5 Ekim Cumartesi:
13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)
19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)
19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
2. hafta
11 Ekim Cuma:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
12 Ekim Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
18.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
EFELER LİGİ:
1. hafta
6 Ekim Pazar:
14.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
14.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)
15.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
16.00 Develi Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Develi Murat Kocatürk)
17.00 Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
2. hafta
12 Ekim Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
13 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
13.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)
13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
15.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
19.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)