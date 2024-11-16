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Spor

Voleybolda İzmir derbisi: Karşıyaka-Göztepe

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Karşıyaka ve Göztepe Voleybol, yarın karşı karşıya gelecek.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Voleybolda İzmir derbisi: Karşıyaka-Göztepe
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Karşıyaka Voleybol ile Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki 8. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Sezon başından bu yana namağlup ilerleyen iki takımdan Göztepe, tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 21 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karşıyaka ise elde ettiği 7 galibiyetten 3'ünü 3-0, 2'sini 3-1 ve 2'sini de 3-2'lik skorlarla kazanarak 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu derbiyle birlikte iki takımdan birisi sezonun ilk mağlubiyetini almış olacak. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunulurken sınırlı sayıda öğrenci bileti ise ücretsiz olarak dağıtılacak. Göztepe taraftarı ise güvelik gerekçesiyle salona alınmayacak.

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