  Voleybolda yeni hafta başlıyor: İşte fikstür...
Spor

Voleybolda yeni hafta başlıyor: İşte fikstür...

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

23 Ocak 2026 Cuma 09:13
Voleybolda yeni hafta başlıyor: İşte fikstür...
Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank)

15.30 Aras Kargo-Zeren Spor (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

25 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şahinbey)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (İBB Cebeci)

16.30 Gebze Belediyespor-Spor Toto (Gebze)

19.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Efeler Ligi
  • 18. Hafta Maçları

