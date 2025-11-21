İSTANBUL 24°C / 14°C
Spor

Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda heyecan Sultanlar Ligi'nde 7, Efeler Ligi'nde ise 5'inci hafta maçlarıyla devam edecek.

AA21 Kasım 2025 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 7'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

12.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Halkbank-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

23 Kasım Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)

14.30 Göztepe-Zeren Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

17.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

18.00 İlbank-Vakıfbank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Beşiktaş Gain)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (Eczacıbaşı)

