Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
12.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Halkbank-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
23 Kasım Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)
14.30 Göztepe-Zeren Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)
17.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 İlbank-Vakıfbank (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Beşiktaş Gain)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (Eczacıbaşı)