İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,696
  • EURO
    50,1555
  • ALTIN
    5882.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
Spor

Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Voleybolda yeni hafta heyecanı yaşanacak. Sultanlar Ligi'nde 11, Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları gerçekleştirilecek.

AA12 Aralık 2025 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
ABONE OL
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 10'uncu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)

14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Gebze)

15.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.30 Spor Toto-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

15.30 Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)

14 Aralık Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)

16.30 İlbank-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.