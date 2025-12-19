İSTANBUL 14°C / 7°C
  Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
Spor

Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 12'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

19 Aralık 2025 Cuma 09:37
Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)

14.00 Spor Toto-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Gebze)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (Şehit Mustafa Özel)

14.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

17.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

21 Aralık Pazar:

14.00 İlbank-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

14.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)

17.00 Göztepe-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

