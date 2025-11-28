Voleybolda yeni hafta heyecanı! İşte maç programı...

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
15.00 VakıfBank-Göztepe (Vakıfbank)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
30 Kasım Pazar:
14.00 Zeren Spor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-İlbank (Hasan Doğan)
16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)