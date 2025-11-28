İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Voleybolda yeni hafta heyecanı! İşte maç programı...

Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor. Sultanlar Ligi'nde 8, Efeler Ligi'nde ise 7. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

28 Kasım 2025 Cuma 09:06
Voleybolda yeni hafta heyecanı! İşte maç programı...
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 7'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 VakıfBank-Göztepe (Vakıfbank)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

30 Kasım Pazar:

14.00 Zeren Spor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-İlbank (Hasan Doğan)

16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

