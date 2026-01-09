İSTANBUL 9°C / 7°C
Spor

Voleybolda yeni hafta heyecanı! İşte program...

Voleybolda, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 14'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

AA9 Ocak 2026 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Voleybolda yeni hafta heyecanı! İşte program...
Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

15.00 Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)

16.00 Zeren Spor-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-İlbank (Eczacıbaşı)

19.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

19.30 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

11 Ocak Pazar:

14.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

11 Ocak Pazar:

14.00 Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Atatürk)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (Şahinbey)

16.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

