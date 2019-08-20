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Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a

Bursaspor ile Muhammed Şengezer için söz kesen Başakşehir, uzun süredir Volkan'ın peşinde olan Beşiktaş'a transfer izni verdi. Milli kaleci, bu hafta Kartal olacak.

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Loris Karius'un şok sakatlığı sonrası mecburen kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için görüşme halindeydi.
 
Teklifi kabul edilen Kara Kartal, sadece turuncu- lacivertlilerin Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i almasını bekliyordu. Dün Başakşehir, 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed için 9 milyon TL'ye prensipte anlaşınca, Volkan'ın da önü açıldı. Beşiktaş bu hafta içinde Volkan Babacan'a imzayı attırıp renklerine bağlayacak.
 
Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı isteyen Volkan Babacan, siyah-beyazlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 5 yıldır Başakşehir'de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.
 
KARIUS DÖNDÜ VIDA SAKATLANDI
 
Sakat futbolculardan yana başı dertte olan Beşiktaş'a dün bir iyi bir de kötü haber geldi. Avusturya kampının son bölümünde sakatlanan ve 2 haftadır takımdan ayrı kalan Alman file bekçisi Loris Karius dün saha çalışmalarına başladı. Ancak bu kez de Domagoj Vida sakatlandı. Sağ ayak bileğinde ağrı olan Hırvat stoperin net durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak. Ancak Vida'nın Cuma günkü Göztepe maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Karuis'un ise Vodafone Park'taki karşılaşmada eldivenleri takabileceği kaydedildi.
 
2 hafta önce sakatlanan Karius çalışmalara başladı.
 
(Sabah)

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