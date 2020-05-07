Volkan Babacan: ''Beşiktaş'la görüşmedim''

07 Mayıs 2020 Perşembe 19:48 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 19:48

Volkan Babacan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bir süredir bazı basın ve yayın organlarında şahsım ile Beşiktaş kulübü arasında transfer görüşmeleri yapılmakta olduğu, anlaşmanın sağlandığı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceğine dair haberlere yer verilmektedir.

Gerek şahsımca, gerekse de menajerliğimi yapmakta olan Sayın Ahmet Bulut tarafından transferime dair Beşiktaş Kulübü de dahil olmak üzere hiçbir kulüp ile görüşme gerçekleştirilmediğini, halihazırda Başakşehir Kulübü ile olan sözleşmemin devam ediyor olması nedeniyle Başakşehir Kulübü'nün izni ve muvafakati olmaksızın bu ve buna benzer görüşmeleri yapma hakkımın bulunmadığını ve anılan haberlerin gerçek dışı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım.