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Volkan Ballı, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de yönetim, 2003-2010 yılları arasında sarı-lacivertli takımda idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı'yı yeniden göreve getiriyor.

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Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den Volkan Ballı hamlesi geldi.

İlk etapta Volkan Ballı'nın kulüpte farklı bir göreve getirilmesi planlanıyordu ancak İdari Menajer Onur Başar'ın kupa eşleşmesi sonrası verdiği 'Giresunspor zorlu bir rakip' demeci ve Samandıra'daki problemler işleri değiştirdi.

Sarı lacivertli yönetim, 'İdari Menajer' pozisyonuna getirmeyi planladığı Volkan Ballı ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Ballı'nın kısa süre içinde Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

8 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Volkan Ballı, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 2003-2010 yılları arasında sarı-lacivertli takımda idari menajer olarak görev yapmıştı.

(Milliyet)

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