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Spor

Volkan Demiral eski takım arkadaşını Hatayspor'a transfer ediyor

Süper Lig'de bu sezon maçlarını Mersin'de oynayacak Atakaş Hatayspor sürpriz bir transfere imza atıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel eski Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fanatik21 Temmuz 2023 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Volkan Demiral eski takım arkadaşını Hatayspor'a transfer ediyor
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Geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketinden sonra ligden çekilme kararı alan ve yeni sezonda maçlarını Mersin'de oynayacak olan Atakaş Hatayspor orta saha takviyesi için harekete geçti.

VOLKAN DEMİREL ALPER POTUK İLE GÖRÜŞTÜ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Alper Potuk'la transferi için görüştü. Alper, Hatayspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

İKİ TAKIM ARKADAŞI HATAY'DA BULUŞUYOR

İki takım arkadaşı, Hatayspor'da tekrar bir araya geliyor. Volkan Demirel ve Alper Potuk, 2013-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla aynı takımda yer almıştı.

ALPER POTUK'UN PERFORMANSI

32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 31 maçta oynadı ve 1 gol ile 7 asist yaptı.

Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan Alper Potuk; 2013-14 sezonunda 7.25 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-Lacivertli kulüpte inişli çıkışlı grafik sergileyen Alper; 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda Çaykur Rizespor'da oynadı.

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