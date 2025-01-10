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Spor

Volkan Demirel aradığı orta sahayı İtalya'da buldu!

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Bodrum FK'nın deneyimli teknik direktörü Volkan Demirel aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Deneyimli çalıştırıcı geçen sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giymiş olan Dario Saric'i gündemine aldı.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Volkan Demirel aradığı orta sahayı İtalya'da buldu!
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Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Bodrum FK, ilk bölümünü küme düşme hattında tamaladığı Süper Lig'de tutunabilmek için ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

BODRUM FK'DE HEDEF DARIO SARIC

Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen yeşil beyazlıların gündeminde, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Dario Saric'in bulunduğu ileri sürüldü.

Bonservisi Serie B takımı Palermo'da bulunan Saric'in, yeni sportif direktör Carlo Osti tarafından kadroda düşünülmediği ve elden çıkarılması gereken oyuncular arasında görüldüğü belirtildi.

3 TALİBİ DAHA VAR

Corriere dello Sport'un haberine göre; Salernitana, Sampdoria ve Frosinone'nin de gündeminde olan Bosna Hersekli oyuncu, Antalyaspor'da geçirdiği geçen yılın ardından ikinci bir Türkiye tecrübesi için İtalya'dan ayrılabilir. Haberde, Saric'in transferi için en istekli olan kulübün Bodrum FK olduğu kaydedildi.

7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

2023-2024 sezonunda Antalyaspor'da 34 maçta 3 gol atan Dario Saric, bu sezon ise Palermo formasıyla 7 maçta 265 dakika süre alabildi.

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