İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik
Spor

Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik

Bugün Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik
ABONE OL

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçla biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Buraya puan veya puanları almaya geldik. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.