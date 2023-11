Volkan Demirel ayrılık iddialarına cevap verdi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımı hakkında özel açıklamalarda bulundu. Transferler ve ligdeki durum hakkında konuşan Volkan Demirel takımdan ayrılmayacağı yönünde de sinyaller verdi.

"BU TAKIM DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

TRTSpor'a özel açıklamalarda bulunan Demirel'in şu sözleri söyledi: "Şu ana kadar doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Aldığımız her oyuncudan memnunuz. İlk 8 haftadaki başarımızı görünce, oyuncularım da dikkat çekmeye başladı. İyi bir takım ortaya çıktı. Bu takım daha da iyi yerlere gelecek. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bir yolumuz var, bu yoldan hiçbir zaman şaşmayacağız. Burada baş aktör benim. Gideceklere, kalacaklara ben karar veriyorum. Her şeye karar veren benim. Ekip olarak 1500'e yakın oyuncu izledik. Bundan sonraki transfer döneminde neler yapacağımız hazır bir şekilde bekliyor. Zamanla her şeyi, daha iyi, daha iyi rayına oturacak şekilde ilerleteceğimizi düşünüyorum."