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  • Volkan Demirel ayrılık iddialarına cevap verdi! ''O anki psikolojiyle düşünmüş olabilirim''
Spor

Volkan Demirel ayrılık iddialarına cevap verdi! ''O anki psikolojiyle düşünmüş olabilirim''

Başarılı çalıştırıcı Volkan Demirel hakkında çıkan Hatayspor'daki görevini bırakıyor iddialarına cevap verdi. 42 yaşındaki teknik direktör görevine devam edeceğini söyledi. İşte detaylar...

28 Aralık 2023 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Volkan Demirel ayrılık iddialarına cevap verdi! ''O anki psikolojiyle düşünmüş olabilirim''
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Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, görevine devam ediyor.

Atakaş Hatayspor teknik direktörü kariyeri, hedefleri ve deprem bölgesinde geçirdiği süreci NTV'ye anlattı.

Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu." dedi.

"Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim" diyen Demirel, "Hem benim hem de hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla." ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR YANIM HATAYLI"

Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin. Babam Artvin, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, her zaman da öyle kalacak."

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