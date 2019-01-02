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Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

Fenerbahçe'de merakla beklenen karar belli oldu. Bir süre önce kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda affedildi. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında takımla birlikte olacak.

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatif'ın affedilmesinin ardından merakla beklenen bir diğer ismin de durumu belli oldu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre kadro dışı bırakılan isimlerden olan kaleci Volkan Demirel için de bugün af kararı çıktı. Tecrübeli kaleci, böylece Sarı-Lacivertli takımın Antalya'da yapacağı devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edilecek.

Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının da devam ettiği bildirilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın da Volkan'dan takım içindeki ağırlığını sürdürmesini istedi.

VOLKAN DEMİREL YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarın basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu:

"Değerli basın mensupları,

3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim.

Bilgilerinize sunarım.

Volkan Demirel"

OZAN TUFAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın ise durumu hala belirsiz. Henüz af çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun durumu transfer dönemindeki gelişmelere göre şekillenecek.

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