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Spor

Volkan Demirel: Beşiktaş'ın şu anki durumu önemli değil

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Bodrum FK arasındaki maç öncesi Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Beşiktaş'ın şu anki durumu önemli değil
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Bodrum FK arasındaki maç öncesi Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın durumu hakkında konuşan Demirel: "Beşiktaş bu ülkenin önemli takımlarından birisi, saygı duyulması gerekiyor. Ülkemizin 3-4 en güzide ekibinden birisi. Şu anki durumları önemli değil." dedi.

Bodrum FK'nin durumunu yorumlayan teknik adam,"Bizimle ilgili oyundan mutluyuz ama skorları daha iyi hale getirmeliyiz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmeye çalışacağız. Devre arasında yapacağımız hamlelerle takımımızı güçlendirmeye çalışacağız. Maçta iyi bir oyun olacağından eminim ama skor olarak ne olacağını birlikte göreceğiz. Amacımız güzel oyunumuzu skora yansıtmak." açıklamasını yaptı.

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