Volkan Demirel: Bizim adımıza güzel bir maç oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kazanmaktan öte 5 gollü galibiyetin takım üzerinde moral olarak artı değer olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz uzun zamandır kazanamadığımız bir periyot var. Bu biraz baskı unsuru oluşturuyordu oyuncularda. Bugün 5 golle kazanmaları ki, Sakaryaspor'un da kendi ligindeki Göztepe maçına kadar serisi vardı. Göztepe maçında serileri bozuldu. Hocaları da çok iyi bildiğim, tanıdığım, kardeşim benim. Onun da doğum günü, doğum gününü kutluyoruz. Güzel bir maç oldu bizim adımıza. Sakaryaspor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.

Kupadaki hedeflerine ilişkin soruya yanıt veren Demirel, "Bizim hedeflerimiz her zaman var ama tabii ki hedefimiz kupayı almak değil. Biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandık, güzel bir galibiyetti. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta ligde de Kasımpaşa ile çok önemli bir maçımız var. Hem bu maç o maç öncesi bir moral oldu hem de oyuncuların biraz daha özgüveninin arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza artı katkılar sağladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

TURGAY KARSLI: "KONSANTRASYONUMUZU LİGE ÇEVİRECEĞİZ"



Sakaryaspor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı ise kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade ederek, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Skordan ve oyundan şu an bahsetmek çok doğru olmaz, sonuç ortada. Kupada Hatayspor'a bu yolda başarılar diliyorum. Umarım hedeflerine ulaşırlar. Biz tekrar kendi yolumuza ve kendi rayımıza döndük. Ligde olan mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp, konsantrasyonumuzu ve ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz" şeklinde konuştu.