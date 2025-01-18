İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2025 Cumartesi / 19 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Bizim skor yapmaya ihtiyacımız var
Spor

Volkan Demirel: Bizim skor yapmaya ihtiyacımız var

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Bizim skor yapmaya ihtiyacımız var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, bir puanın iyi olduğunu ancak skor yapmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, üretmekte ve atak geliştirmede zorluk çektiklerini dile getirdi.

Maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Demirel, "Bugün evet savunma olarak belki iyi durum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanında bir puan almak evet baktığınızda bir tarafa koyulabilir bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. Transfer döneminde alacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Elimizdekilerle oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defansif anlamında ama hücumsal anlamda biraz daha beceri ve yetenek istiyor ne yazık ki." diye konuştu.

Demirel, takıma yapacakları 4-5 transfer ile ligin yukarılarına çıkmak istediklerini belirterek, "Birkaç tane daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.